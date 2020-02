138 days of magic left.

Let’s enjoy every single touch…



#

Ilbatte un colpo per la prossima stagione. E' ufficiale l'acquisto da parte dei Blues di Hakim: l'esterno offensivo dell', dal primo luglio, si trasferirà a Londra. Lo ha comunicato il club olandese sul proprio sito: "Ajax e Chelsea hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Hakim Ziyech. Il giocatore si unirà al club di Premier League dal 1° luglio 2020 e finirà la stagione ad Amsterdam".​Il marocchino è stato venduto per 40 milioni di euro, che può arrivare a 44 in caso da raggiungemnto di determinati obiettivi. Il classe '93 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.