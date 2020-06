An update on the contract situation of Willian and Pedro... — Chelsea FC (at ) (@ChelseaFC) June 23, 2020

Ilattraverso il suo sito web e i suoi canali social ufficiali ha ufficializzato di aver trovato l'accordo sia con l'esterno d'attacco brasiliano, sia con l'attaccante spagnolo, per prolungare i rispettivi contratti in scadenza il 30 giugno 2020.. Al termine della stagione entrambi saranno poi liberi di firmare con altre squadre con la Roma in pressing sull'ex-Barcellona e la Juventus che sta tentando il brasiliano.