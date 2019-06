Attraverso il sito ufficiale del Tas di Losanna arriva la conferma del ricorso presentato dal Chelsea contro le sanzioni imposte lo scorso aprile dalla FIFA. Il massimo organismo internazionale aveva imposto il blocco del mercato per due stagioni di fila e una multa da 600mila franchi per il tesseramento di giovani minorenni.



IL COMUNICATO

"Il Tas ha confermato il ricorso presentato nella mattinata di oggi ribadendo che, generalmente, le procedure d'appello si svolgono con uno scambio di comunicazioni scritte fra le parti, mentre un gruppo di arbitri TAS sarà convocato per ascoltare il ricorso. Una volta formalmente costituito il gruppo, verrà emesso un calendario procedurale. Non è possibile dire in questo momento quando verrà emesso il Lodo Arbitrale per questo argomento. Il TAS non fornirà ulteriori informazioni in merito a questa procedura, ad eccezione dell’emissione di un comunicato stampa che annuncerà la decisione".