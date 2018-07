Maurizio Sarri is the new Chelsea head coach!



Full story: https://t.co/qQwb5xZT3f#WelcomeSarri pic.twitter.com/DCNfoVCoz6 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 14 luglio 2018

Ringraziamo Maurizio Sarri per il lavoro svolto negli ultimi 3 anni. Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top player e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo (continua) — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 14 luglio 2018

Auguriamo a Maurizio di trovare, ovunque lui andrà, quel calore, stima e considerazione che tutti noi e la dea Partenope non gli hanno mai negato. In bocca al lupo Maurizio. #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 14 luglio 2018

Ora è tutto ufficiale e nero su bianco:Firmato un contratto triennale con i Blues, il tecnico toscano si dice felice al sito ufficiale del club inglese: "E' un nuovo eccitante periodo della mia carriera, non vedo l'ora di iniziare a lavorare e incontrare i giocatori lunedì prima di viaggiare in Australia, dove potrò conoscere meglio la squadra. Spero di offrire un calcio divertente ai fan e che potrà competere per vincere trofei, che merita il club".Contestualmente, dopo la risoluzione, arriva via Twitter il saluto e l'in bocca al lupo del Napoli: "Ringraziamo Maurizio Sarri per il lavoro svolto negli ultimi 3 anni. Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top player e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo. Auguriamo a Maurizio di trovare, ovunque lui andrà, quel calore, stima e considerazione che tutti noi e la dea Partenope non gli hanno mai negato. In bocca al lupo Maurizio".