Il nuovo centrocampista del Chelsea Lesley Ugochukwu ha parlato a Le Parisien del suo approdo in Premier League:



"Inizialmente pensavo di passare tutta la stagione al Rennes, ma il calcio va veloce. Chelsea mi seguiva da un po'. Ero attratto da ciò che volevano fare e da ciò che vedevano in me. Anche in relazione alle mie ambizioni credo che fosse perfetto partire in quel momento. Dicono che posso diventare un grande centrocampista, se mi impegno e tutto va bene".