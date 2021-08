Eurosport UK riporta le parole di Thomas Tuchel al termine dell'amichevole con l'Arsenal, soffermandosi sul futuro di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista ha giocato in prestito al Fulham la scorsa stagione ed è tornato al Chelsea dopo la retrocessione. "Complessivamente sono felice ed è il motivo per cui sta giocando, merita di scendere in campo a questo punto della preparazione" ha detto il manager dei blues, "ma credo che possa dare di più, che possa risaltare di più. [...] Ho la sensazione che dobbiamo spingerlo al limite. Ha tutto nelle sue mani e sta a lui decidere il suo futuro. Deve proseguire su questa strada dando il 150%, perché il 100% non è abbastanza." Le prossime amichevoli saranno quindi decisive per capire se il 25enne resterà a Londra o verrà ceduto.