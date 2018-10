Intervistato dal quotidiano danese BT, il difensore classe '96 del Chelsea Andreas Christesen ha raccontato del suo difficile momento personale dopo l'arrivo in panchina di Sarri: "E' un periodo complicato, la squadra gioca un gran calcio e fa risultati, ma io non sto trovando molto spazio. E' qualcosa che dipende da me, devo cercare di cambiare il volto a questa stagione, visto che nelle ultime tre annate ho sempre giocato con continuità. Futuro? Ho 22 anni e non posso avere pazienza all'infinito, un giovane come me ha bisogno di giocare". Il contratto di Christensen col Chelsea scade a giugno 2022.