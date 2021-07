Secondo quanto riportato dall'Athletic, il Chelsea e il Crystal Palace avrebbero trovato l'accordo per la cessione di Marc Guehi. Il difensore ha giocato gli ultimi 18 mesi in prestito allo Swansea, mantenendo la propria porta inviolata ben 18 volte la scorsa stagione. Il 21enne dovrebbe legarsi alle eagles per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di sterline.