L'attaccante classe '88 del Chelsea Willian è ancora in attesa di ricevere una proposta dal club per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2020. Seguito da Manchester United e Paris Saint Germain, negli scorsi giorni il brasiliano ha sollecitato i Blues sull'argomento.



Lo stesso Willian ha dichiarato dal ritiro del Brasile: "Non so se mi amano, ma naturalmente voglio continuare con il Chelsea. Questo club è molto speciale per me, ho vinto dei titoli e ho l'affetto dei tifosi. Sono felice quando gioco bene ed è bello per me segnare un gol, posso dare anche di più".