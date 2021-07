Stando a quanto riportato dal Sun, il Chelsea sarebbe disponibile a lasciar partire Conor Gallagher. La scorsa stagione il 21enne inglese ha collezionato 30 presenze in Premier League con la maglia del WBA e sperava di riuscire a convincere Tuchel a tenerlo in squadra. Il manager tedesco però ha deciso di farlo giocare in prestito anche quest'anno, con Norwich e Newcastle interessate alle sue prestazioni.