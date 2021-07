Secondo quanti riportato dal Daily Mail, il Chelsea rischia seriamente di perdere uno dei suoi miglior prospetti. Lewis Bate infatti avrebbe rifiutato di rinnovare il proprio contratto con i blues, poiché preoccupato del percorso che dovrebbe compiere per arrivare in prima squadra. In vantaggio su Liverpool, West Ham e Southampton ci sarebbe il Leeds, il quale da tempo seguiva il giocatore e al quale garantirebbe sicuramente più spazio.