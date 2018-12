Dennis Wise, ex calciatore del Chelsea, parla al Sunday Express del mercato che dovranno fare i Blues: "Il Chelsea vorrà un attaccante, qualcuno che faccia gol: non abbiamo al momento qualcuno che assicuri 25 gol a stagione. Sfortunatamente non ce ne sono molti, serve quindi prendere quello giusto. Ci sono un paio di bomber che dovremmo essere pronti ad acquistare, ad esempio Lewandowski o Jamie Vardy". Snobbato Gonzalo Higuain.