In scadenza di contratto a giugno 2022 e offerto a Milan e Roma nei mesi scorsi, il difensore del Chelsea Antonio Rudiger ha parlato così del suo futuro: "Ero tranquillo anche a inizio stagione quando le cose non andavano bene e non posso certo costringere i dirigenti a prolungare il contratto. Aspettiamo quello che succederà ma la mia priorità è restare al Chelsea".