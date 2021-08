Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Chelsea, il Manchester United e il Manchester City avrebbero messo gli occhi su Pape Sarr. Il giovane centrocampista del Metz infatti è considerato uno dei maggior prospetti del calcio francese, avendo collezionato 22 presenze in Ligue 1 a soli 18 anni. Al momento si tratta di una suggestione, ma i 3 club inglesi sarebbero disposti ad acquistare il giocatore e lasciarlo in prestito ai francesi per convincerli a cederlo.