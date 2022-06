Il Chelsea è vicinissimo ad accaparrarsi Gaga Slonina, talentuoso portiere degli Chicago Fire. L’americano, classe 2004, ha rifiutato l’offerta del Real Madrid e sembra ora destinato al club di Stamford Bridge. L’indiscrezione è stata lanciata da Marca e confermata da molti media in tutto il mondo. I Blues vogliono assicurarsi il prospetto per mettere al sicuro la propria porta per gli anni a venire e Slonina potrebbe arrivare presto in Inghilterra per fare da secondo a Mendy.