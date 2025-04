Chelsea, violato il Fair Play Finanziario: bocciate le cessioni della squadra femminile e di due hotel

Getty Images

Continuano i problemi economici del Chelsea di Todd Boehly. Dopo le spese eccessive delle prime sessioni di mercato, i blues si sono fermati, ma il divario tra entrate e uscite è rimasto molto ampio. Per tamponare le perdite la società inglese ha venduto per 200 milioni di sterline la squadra femminile. Cedendola, però, alla BlueCo22, la società veicolo utilizzata da Boehly per comprare proprio il Chelsea nel 2022. Una mossa che ha fatto drizzare le antenne dell'Uefa e ora il Chelsea, che ha superato i limiti imposti sulle perdite violando il Fair Play Finanziario, rischia delle sanzioni. Ma procediamo con ordine.

REGOLE - A differenza della Premier League, la Uefa non consente ai club di regitsrare come entrate le vendite effettuate tra società dello stesso gruppo. Oltre ai 200 milioni della squadra femminile, il Chelsea ha registrato anche 76,5 milioni da due hotel ceduti a un'altra società collegata nel 2023. Entrambe le somme, quando si valutano i parametri dell'Uefa sulle perdite, vanno escluse dal bilancio.

PERDITE - Senza i circa 276,5 milioni di sterline, il Chelsea ha accumulato un totale di perdite per 358 milioni in tre anni. Oltre il limite di circa 170 imposto dall'Uefa, anche se alcune spese, come riporta Calcio e Finanza, legate alle infrastrutture, al settore giovanile e alla squadra femminle, potrebbero essere detratte. La violazione è da accertare con precisione nell'entità, ma si prevede comunque molto rilevante.

ACCORDO - Stando al Sunday Times, il Chelsea sta già negoziando con l'Uefa un accordo. Possibile una sanzione economica e un piano di spesa controllato per i prossimi tre anni. Questo agreement potrebbe, nell'arco del periodo indicato, portare a sanzioni successive in caso di ulteriori violazioni. Si potrebbe andare da nuove multe all'esclusione dalle coppe europee per un anno. L'accordo dovrebbe essere ratificato intorno alla metà di maggio.

PSR - La vendita della squadra femminile e degli hotel è ancora al vaglio anche della Premier League, che potrebbe ridurre la cifra destinata al bilancio di blues. Che, in attesa dell'accordo con l'Uefa, grazie all'incazzo, sono rientrati nei parametri della Premier League sul rispetto dei profitti e della sostenibilità, regolato dagli indici PSR (Profitability and Sustainability Rules).