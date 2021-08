Manca solo l'ufficialità per il trasferimento di Romelu Lukaku dall'Inter al Chelsea, intanto l'attaccante dei Blues Timo Werner lo accoglie: "Credo sia uno dei tre migliori attaccanti del mondo in questo momento, non ci sono dubbi a riguardo - ha detto al Daily Mirror -. Non serve aggiungere molto altro, è un attaccante di classe mondiale che porterebbe benefici a tutti i club. La concorrenza? Al Lipsia mi ha sempre aiutato avere un attaccante al mio fianco. Sarà una nuova arma a nostra disposizione, se giochiamo una palla lunga lui la tiene sicuramente".