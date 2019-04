Monday Night dal sapore di derby. A Londra, alle 21, il Chelsea di Maurizio Sarri attende il West Ham di Mauricio Pellegrini. I Blues hanno la possibilità, in caso di vittoria, di portarsi al terzo posto momentaneo, superando Arsenal e Tottenham in un colpo solo (con Giroud e compagni che hanno una partita giocata in più).



Dall'altra parte, gli Hammers sono in zona anonimato, con una salvezza raggiunta ma un Europa lontana, troppo lontana (19 punti dal sesto posto). Sarri si affiderà ad Hazard, autore di 5 gol nelle ultime 6 tra club e nazionale; Pellegrini ad Arnautovic, autore di una doppietta con la maglia dell'Austria.