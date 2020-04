Willian, esterno offensivo del Chelsea, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Fox Sports: "Qui ho costruito qualcosa di fantastico, tutti sanno che il mio contratto scadrà a breve e sembra difficile che possa essere prolungato. Il club mi aveva offerto un biennale, io ho chiesto un anno in più ed è finita lì, non ci sono stati altri contratti o altre trattative. Il Chelsea ha detto che un triennale era impossibile per cui al momento sembra complicato che possa restare qui. Non sappiamo cosa succederà, magari all'improvviso arriviamo a un accordo, ma quello che posso dire oggi è che il mio contratto sta per scadere e io sono libero di trattare con altre società". Il brasiliano è nei radar della Juventus.