L'attaccante del Chelsea Willian ha parlato dell'inizio della stagione con il Chelsea, che ha in panchina un nuovo allenatore: "Con Conte non sarei mai rimasto. Sono qui perché voglio giocare per il Chelsea, me ne andrò solo se lo vorrà il club. Arsenal? Penso che abbiamo buone possibilità di invertire la tendenza dei risultati negativi contro di loro, perché adesso abbiamo un modo diverso di giocare a calcio. L'allenatore ci dice di giocare, di divertirci in campo, ma con responsabilità. Ora che abbiamo uno stile diverso possiamo creare problemi all'Arsenal".