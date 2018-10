E' stato a lungo nei pensieri di Barcellona e Manchester United nella scorsa estate, ma per l'attaccante classe '88 del Chelsea Willian è iniziata un'altra vita dopo l'arrivo in panchina di Maurizio Sarri: "Vuole che ci divertiamo in campo, giochiamo un gran calcio e tutti si trovano benissimo con lui. Io sono felice di trovarmi a Londra, anche la mia famiglia è a suo agio in questa città". Il suo contratto con i Blues scade a giugno 2020.