Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2020 e questa situazione ha dato il la a tante voci che lo accostavano a squadre come Juventus e Barcellona. Eppure, l'idea di Willian sembra essere piuttosto chiara: "Sto molto bene al Chelsea e vorrei rimanere qui. So che il mio contratto è in scadenza ma ora non penso ad altro" ha detto ai microfoni di Metro. E su un suo possibile ritorno in Brasile: "Provo un grande affetto per il ​Corinthians perché è il club che mi ha lanciato, però non penso di tornare in Brasile per il momento".