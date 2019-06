Come riportato dal Daily Star, Willian vuole mettere fine alle voci che lo vorrebbero lontano dal Chelsea, firmando un prolungamento di contratto con la squadra londinese. Il giocatore classe 1988, accostato in passato a Manchester United, PSG e Barcellona, ha sempre dichiarato di volere rimanere nelle file dei Blues e questo nuovo annuncio tende a confermare le sue volontà. Il Chelsea, prossimo alla sospensione del mercato per la finestra estiva 2019 e quella invernale del 2020, sta procedendo ad una serie di rinnovi dei propri giocatori in rosa: David Luiz ha rinnovato il proprio accordo fino al 2021 e Azpilicueta fino al 2022. I prossimi rinnovi in agenda sono quelli del giovane Hudson-Odoi - contratto di cinque anni - e dello stesso Willian il cui contratto, in scadenza al 30 giugno 2020, sarà rinnovato fino al 2021.