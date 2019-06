Come riporta l’Express, Gianfranco Zola continuerà la sua carriera di Head Coach Assistant al Chelsea. Nella scorsa stagione Zola è stato l’assistente di Maurizio Sarri e, se la partenza del neo tecnico della Juventus sembrava averlo allontanano da Stamford Bridge, l’arrivo in casa Blues di un giovane ed ancora inesperto allenatore come Frank Lampard spinge la dirigenza londinese a rinnovargli il contratto in scadenza al 30 giungo 2020.