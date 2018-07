Gianfranco Zola è tornato al Chelsea. Magic Box, parte dello staff del neo tecnico dei Blues Maurizio Sarri, ha parlato al sito ufficiale del club.



Queste le sue dichiarazioni: "È fantastico lavorare di nuovo per questo club, è meraviglioso lavorare con questo allenatore, sono molto eccitato e voglia di fare bene in questa avventura. Non vedo l'ora di dare il massimo e di continuare a dare trofei e soddisfazioni al club".