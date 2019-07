Come riporta Express, Kurt Zouma, difensore francese classe 1994, vuole proseguire la propria carriera lontano dal Chelsea. Il giocatore, che ha trascorso la stagione scorsa in prestito all’Everton, spera di poter essere ceduto ad una società che lo valorizzi così da potersi giocare le sue chance per essere convocato per gli Europei 2020. Lampard, neo tecnico dei Blues, nicchia. Vuole poter contare sul giocane francese.