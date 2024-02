Cher Ndour, primo gol per l'italiano con la maglia numero 10 del Braga VIDEO

Cher Ndour regala la vittoria al Braga contro il Farense. Entrato dalla panchina al 77' al posto di Pizzi, il centrocampista italiano impiega 8 minuti per segnare il gol del 2-1. Si tratta della prima rete dell'anno solare per il classe 2004 scuola Atalanta. La scorsa estate si è svincolato a parametro zero dal Benfica e ha firmato un contratto quinquennale fino a giugno 2028 con il Paris Saint-Germain, dove ha segnato un gol nell'unica partita giocata dall'inizio in coppa di Francia nel 9-0 sul campo dei dilettanti del Revel. Per il resto ha raccolto solo 25 minuti divisi in tre presenze contro Lione, Strasburgo e Reims in Ligue 1.



RITORNO IN PORTOGALLO - A gennaio arrivano i no a Cagliari e a Sampdoria e il trasferimento in prestito al Braga, dove deve ancora giocare da titolare. Infatti è sempre partito dalla panchina, entrando tre volte in campionato (con Chaves, Sporting e appunto Farense) e una in Europa League nella sconfitta in casa per 4-2 contro gli azeri del Qarabag nell'andata dei playoff. Ndour fa parte della nazionale italiana Under 21 allenata da Carmine Nunziata, suo ct anche nel Mondiale Under 20 perso in finale contro l'Uruguay l'anno scorso.