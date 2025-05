AFP via Getty Images

Cherki saluta il Lione: "Adesso vediamo dove mi porterà il vento". Chi può prenderlo in Serie A

Federico Targetti

20 minuti fa



Dopo oltre 14 anni comprese le giovanili e più di 180 presenze in prima squadra, Rayan Cherki saluta l'Olympique Lione. In un’intervista al termine dell’ultima partita di Ligue1 contro l’Angers, vinta per 2-0, Cherki ha annunciato il suo addio al club.



“Penso sia stata la mia ultima partita con il Lione, ma mantengo un po’ di prudenza. So cosa ho vissuto la scorsa estate e le difficoltà che ho attraversato. Vedremo dove mi porterà il vento. Sono fiero di ciò che ho fatto per questo club“.



DOVE PUO' ANDARE CHERKI - Il classe 2003 franco-algerino è stato oggetto in passato degli interessamenti di squadre come Milan e Juventus, ma è nell'ultimo anno che è stato vicinissimo a cambiare maglia, specie in conseguenza delle difficoltà dell'OL dal punto di vista economico. Lazio, Fiorentina ma soprattutto Napoli e Atalanta si sono mosse, senza riuscire ad affondare il colpo decisivo. Adesso Cherki, che teoricamente sarebbe eleggibile anche per la Nazionale italiana grazie ad un nonno pugliese, cerca nuovi stimoli e ammicca ancora di più ad un futuro nel nostro campionato. Il Napoli non ha ancora rinnovato il contratto di Anguissa, l'Atalanta dovrà provare a fare lo step per puntare allo Scudetto, la Lazio vorranno alzare ancora l'asticella: un trequartista da 12 goal e 20 assist in 44 presenze stagionali può fare al caso di squadre come queste. Certo, De Bruyne permettendo nel caso degli azzurri...