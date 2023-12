Un tag discutibile sotto un post vergognoso. Uno dei tanti purtroppo presenti in questi giorni sul nuovo social Metà Threads.calciatore della Roma capitano della Primavera e da tempo inserito nella prima squadra da Mourinho. Cherubini ha taggato due persone (probabilmente amici o conoscenti) sotto auccisa lo scorso 1° dicembre e un sacco dell’immondizia, con la dicitura: prima e dopo. Nessun commento, nessuna emoji, solo il tag a due account di amici che hanno commentato con bestemmie e insulti. Il post risale alla notte tra il 21 e il 22 dicembre,A breve proverà a ripristinare la situazione (il profilo Threads è stato cancellato) e pubblicherà un post per dissociarsi da quanto avvenuto.Intanto Cherubini è stato criticato da tantissimi tifosi e soprattutto tifose della Roma che sui social chiedono una punizione forte per Cherubini:, scrive una tifosa. Altri hanno chiesto la rescissione del contratto. Anche perché l’alibi del solito hacker, onestamente regge poco.