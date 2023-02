Non solo intercettazioni che sembrano inchiodare la Juventus, ma anche, qualcuna, sul tema delle plusvalenze che ha portato la Corte d'Appello Federale a comminare il -15 in classifica, che la società bianconera potrebbe giocarsi in sede di difesa con il Collegio di Garanzia del Coni e per provare a ribaltare la sentenza.



OPERAZIONI VALIDE - A parlare, riporta il Corriere della Sera, è Federico Cherubini, unico fra i dirigenti indagati ancora in organico, che difende in parte l'operato sul mercato degli ultimi anni e che sottolinea come le operazioni fossero valide anche a livello tecnico e non solo economico.



L'INTERCETTAZIONE - Queste le sue parole segnate dagli inquirenti: "È un tema talmente delicato stabilire il valore di un calciatore, a distanza di anni che lo faccio non è facile, però purtroppo siamo entrati l’anno scorso nel mirino per aver fatto una serie di operazioni cessioni determinate anche da acquisti, da scambi, e quindi sembrava che fossero operazioni così costruite più su valori economici che non su tecnici. In realtà abbiamo fatto delle operazioni interessanti anche dal punto di vista proprio tecnico"