Denys Cheryshev, ala russa del Venezia, ha parlato ad AS della sua nuova esperienza in Italia:



"Abbiamo un buon gruppo e uno staff tecnico che gestisce bene le situazioni. Ho iniziato a giocare di meno e ora entro di più nelle rotazioni. Ci sono tanti giocatori giovani e l'allenatore mi chiede di aiutarli con la mia esperienza, sia in campo che fuori. Ci sono molte persone ovunque. Se si va a pranzo o a cena di sabato-domenica, è difficile anche camminare, perché è pieno di turisti, quindi solitamente approfittiamo di un po' di tempo durante la settimana per andare più tranquillamente a fare una passeggiata, prendere un caffè o entrare in un ristorante. Quando qualcuno viene a trovarmi andiamo a visitare la città, che è una meraviglia storica".