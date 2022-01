Lo stadio del Chester FC, squadra della sesta divisione del campionato inglese, è costruito lungo il confine tra l’Inghilterra e il Galles: il parcheggio dello stadio e l’ingresso dell’edificio principale sono in Inghilterra, mentre il campo e il resto delle tribune sono in Galles. Lo stadio è lì da trent’anni e la sua collocazione a metà tra due paesi diversi non era mai stata un problema: lo è diventato nelle ultime settimane a causa delle restrizioni sul coronavirus, con i due paesi che hanno preso provvedimenti differenti. A inizio gennaio i dirigenti sono stati convocati per una riunione con i rappresentanti delle due autorità locali con competenza sullo stadio e con la polizia gallese: la società era stata accusata di aver violato le restrizioni imposte dal governo gallese per contenere la diffusione del virus.