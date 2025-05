Chi allenerà la Juve al Mondiale per Club? Giuntoli indica Tudor, Tudor non la pensa così, ma l'agente fa chiarezza

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Laha fatto il suo, ha portato a casa l'obiettivo minimo stagionale e ora guarda ai prossimi 15 giorni con maggiore serenità sia sportiva che imprenditoriale. La qualificazione alla prossima Champions League è targata, subentrato nel momento peggiore al posto di Thiago Motta, certificando il fallimento del progetto iniziato a inizio anno, ma riuscendo in tempo utile a far svoltare un gruppo che ora ha davanti a sé un Mondiale per Club in cui non sfigurare.

La base di partenza, come sempre, sono proprio i contratti. L'allenatore croato aveva infatti firmato, una volta insediatosi in panchina, un contratto fino a fine stagione conin caso di qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo raggiunto e, di conseguenza,Con un contratto in essere e la soddisfazione per questo finale di stagione, il direttore sportivo della Juventusha confermato a mezzo stampa che la sua idea resta quella di avere Tudor in panchina anche al Mondiale per Club:

Una visione, quella del dirigente, smentita però in maniera gentile ma secca, dal diretto interessato che, a fine partita dopo la vittoria contro il Venezia e a traguardo raggiunto ha confermato che il suo futuro dovrà essere deciso ben prima della partenza per gli Stati Uniti:

Giuntoli e Tudor inevitabilmente dovranno sedersi attorno a un tavolo e parlare in tempi anche abbastanza rapidi. La squadra va preparata e il mercato, anche in vista del Mondiale per Club, dovrà per forza essere impostato dato che ad oggi l'organico è più che risicato considerando prestiti e partenze. Il contratto come detto c'è, ma lIn questo intreccio di dichiarazioni opposte a fare chiarezza ci ha provato oggi l'agente dell'allenatore,che a Sky Sport ha confermato, almeno a parole, che Tudor rispetterà gli impegni presi: "da parte di Tudor dettato dalla tensione per l'obiettivo raggiunto non senza difficoltà, ma in un clima di grande serenità all'interno del club. Igor ha un ottimo rapporto con Giuntoli e tutte le componenti del club:di guidare la Juve al Mondiale per club. Non metterà nessuna fretta alla società sulla scelta futura perché spera chiaramente di poter ancora essere l'allenatore della Juventus nella prossima stagione e ne rispetterà i tempi della scelta"

Eppure quando Tudor parla di "prendere una decisione diversa e portare lì l'allenatore (ovvero se stesso)" il riferimento è chiaro ed evidente. Per il croato il concetto è: se la società ha in testa di arrivare a prendere un altro allenatore è inutile e poco serio che lui vada a giocarsi il Mondiale per Club., protagonista dell'ennesimo trionfo italiano con il Napoli e pronto a riabbracciare la sua fede. Martedì sarà una giornata campale da questo punto di vista: Conte incontrerà De Laurentiis per parlare del suo futuro.e in questo limbo Tudor si troverà, salvo sorprese, ad allenare la Juventus al Mondiale per Club senza certezze sul futuro. Nel calcio del resto nulla è certo fino alle firme. E a volte non bastano neanche quelle.