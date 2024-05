Chi canta l'inno degli Europei 2024

Ad aprile scorso è stato presentato l'inno ufficiale dell'Europeo 2024 in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio:Il trio italiano si è unito a il gruppo americano che ha rivoluzionato la scena pop degli ultimi anni e a una delle artiste tedesche di maggior ascesa a livello internazionale. Gli artisti si esibiranno con il loro singolo scritto da Ryan Tedder degli OneRepublic durante la cerimonia di chiusura dell'Europeo, prima della finale in programma il 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino.

- I Meduza hanno anche creato uper arricchire le sequenze televisive, accompagnare le squadre in campo o sottolineare i momenti chiave come la consegna del trofeo. Inoltre, ogni settimana verranno fatti aggiornamenti sulle selezioni musicali della playlist ufficiale dell'Europeo già disponibile su tutte le piattaforme streaming.- L'ex difensore del Bayern Monaco Philipp Lahm, attuale direttore del torneo, ha commentato così l'importanza della musica in queste manifestazioni: "Il calcio e la musica hanno il potere di unire le persone,. Quest'anno vogliamo celebrare la diversità dell'Europa e rafforzare questo sentimento di unione. Avremo bel calcio e bella musica con FIRE, l'inno di questa edizione".