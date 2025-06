Chi è Albert Gronbaek, il prossimo trequartista del Genoa

Getty Images

Ilci riprova: dopo il colpo Gudmundsson nel 2022 dall'AZ Alkmaar, ecco un altro Albert, anche lui nordico (seppur tutt'altro che islandese) e anche lui impiegabile in posizione avanzata. Si tratta diSi tratta di unche può anche giocare largo nella batteria dei tre, piede destro e fantasia al servizio della squadra. Cresciuto nell'Aarhus e arrivato a piena maturazione nel, squadra che in Italia abbiamo imparato a conoscere piuttosto bene per via dei suoi incroci con le romane nelle coppe europee, Gronbaek è stato acquistato all'inizio del 2024/25 dalper 15 milioni. In Francia per lui 16 presenze, 2 reti e 1 assist, poi il prestito in Inghilterra, alpoi retrocesso. Un infortunio grave al tendine ha ridotto a 4 le sue apparizioni agli ordini di Ivan Juric: ora è Vieira che lo vuole rilanciare.

- Gronbaek arriva al Genoa in. Un'operazione che somiglia moltissimo a quella imbastita due anni fa per il ritorno in Italia di Ruslan Malinovskyi.