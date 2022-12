Un cartone della pizza ha incastrato Andrew Tate, l'ex kickboxer americano arrestato in Romania con l'accusa di sequestro di persona e sfruttamento della prostituzione., ma durante il suo monologo è spuntato un cartone di una pizzeria di Bucarest che ha confermato la presenza di Andrew in Romania. La polizia si è attivata nelle ricerche fino ad arrivare all'arresto dell'ex kickboxer.- Figlio di un campione di scacchi, Andrew ha vinto. Tolti i guantoni ha iniziato una nuova vita da influencer con abbonamenti e corsi di kickboxing a pagamento sul suo sito, ma ad agosto scorso a causa di una campagna online che chiedeva un deplatform è stato bannato da Instagram, Whatsapp e Facebook; successivamente anche da TikTok e YouTube prima lui stesso si levasse da Twitch. Secondo un portavoce del Meta, Tate è stato tolto dai social per aver violato la policy sulle "persone e organizzazioni pericolose".- "Nessuna ragazza ha mai detto che ho fatto qualcosa di male": così tempo fa si era difeso da chi lo accusava di essere uno stupratore.con l'accusa di sequestro di persona e traffico di essere umani, ma circa venti giorni le accuse sono cadute e il caso archiviato.