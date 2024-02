Chi è Angelina Mango, la figlia d'arte che ha vinto Sanremo 2024

Chi ha visto la serata dedicata alle cover e ai duetti ha ancora nella mente l'esibizione di, che ha voluto omaggiare il padre Pino scomparso nel 2014 a 60 anni per un arresto cardiaco.. E' una di quelle big che alla fine, anche se in difficoltà - e non è il suo caso - per la pole scudetto ce la metti sempre. L'inedito con cui ha vinto è 'La Noia', al quale hanno lavorato anche Madame e Dardust. Per capire la sua semplicità bisogna rivedere il momento finale dell'esibizione di ieri, quando cade, senza conseguenze, e si scusa due volte per quell'inconveniente. Come fosse colpa sua. Semplice. E umile.- Cresciuta con la musica dei Rolling Stones e dei Nirvana, la mamma Laura Valente è l'ex cantante dei Matia Bazar e il fratello maggiore Filippo suona insieme a lei. Una 'figlia di' che quell'etichetta addosso non se l'è mai sentita.. Nel 2019 si apre un canale Youtube per pubblicare canzoni, ne metterà cinque, tutte live. Una vetrina sul mondo, l'inizio di tutto.- Il 'settore giovanile' nel quale si è formata Angelina. A 14 anni si è trasferita da Potenza a Milano per cercare successo, nel 2020 in pieno lockdown si è ispirata guardando il Naviglio fuori dalla finestra per scrivere Monolocale, quello che poi sarà il primo EP: 'Avrei voluto farlo uscire subito, volevo cantarlo alla finestra già a giugno". La strategia ha vinto sulla spontaneità. Da un appartamento vista Naviglio al successo di Sanremo, Angelina Mango in rampa di lancio.