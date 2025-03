Chi è Anthony Seric, l'agente di Tudor che ha giocato in Serie A

Getty Images

è l'agente di Igor Tudor che in questi giorni ha trattato l'arrivo dell'allenatore croato alla Juventus. Contatti continui con la dirigenza che aveva individuato in lui il profilo ideale per sostituire Thiago Motta, l'ex difensore ha vinto la corsa su Mancini almeno fino alla fine della stagione: Tudor ha firmato un contratto fino a giugno con opzione per il 2025/26. Un accordo chiuso anche grazie al lavoro di Seric, oggi procuratore ma con un passato da calciatore con esperienze anche in Serie A.- Ex terzino o centrocampista esterno a sinistra, Seric in Italia. Seric ha vinto anche un campionato turco col Besiktas e una Coppa di Croazia con l’Hajduk Spalato, ha giocato anche col Panathinaikos prima di ritirarsi nel 2014 dopo l’ultima avventura in Portogallo con l’Olhanense. Oggi è un agente, e in questi giorni ha riportato Tudor sulla panchina della Juventus da allenatore, dopo l'esperienza da vice allenatore di Andrea Pirlo nel 2020.

- Doppio passaporto croato e australiano, quando Seric è stato chiamato dai Socceroos ha preferito aspetta la chiamata della nazionale europea, con la quale ha debuttato nel maggio 1998.. Con la Croazia ha totalizzato 16 presenze senza mai andare a segno, a metà agosto 2006 gioca anche un'amichevole contro l'Italia di Marcello Lippi appena diventata campione del Mondo in Germania.