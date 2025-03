Chi è Antonio Arena, il primo 2009 a debuttare tra i professionisti

La vittoria del Pescara sulla Lucchese nella 30a giornata dl girone B di Serie C segna un evento storico nel calcio italiano: nel secondo tempo della vittoria per 4-1 dei biancoblu, h- nato il 10 febbraio 2009 - passaporto italo-australiano e contratto fino a giugno 2028. Non solo è entrato nell'ultima mezz'ora scarsa sul risultato di 2-1 per il Pescara, ma a un quarto d'ora dalla fine ha anche segnato il gol che ha chiuso la partita. Gol all'esordio in Serie C quindi, per un debuttante da record.

- Prima della partita contro la Lucchese. Ora bisognerà capire se rimarrà tra i grandi a disposizione di Silvio Baldini per le prossime partite o se verrà rimandato a giocare con i giovani. Intanto Arena ha vissuto una notte da sogno che non dimenticherà mai. E il Pescara festeggia una vittoria arrivata grazie a una doppietta di Valzania e alle reti di Ferraris e del gioiello classe 2009. L'unica rete della Lucchese è stata segnata da Selvini per il momentaneo 1-1. Con questa vittoria il Pescara rimane al quarto posto ma accorcia momentaneamente a -2 sulla Torres terza.

- In estate il Pescara era stato costruito per provare a centrare la promozione diretta in Serie B. Davanti i biancoblu hanno giocatori importanti come. Arena proverà a farsi spazio in questo finale di stagione consapevole di partire dietro nelle gerarchie dell'allenatore. L'obiettivo però è farsi trovare pronto come contro la Lucchese, vuole sfruttare ogni chance per scalare posizioni e conquistare la fiducia dell'allenatore: un 2009 alla conquista della Serie C, Arena ha scritto la storia in un venerdì sera di marzo.