Chi è Ayden Heaven, il diciottenne del Manchester United che ha debuttato in Premier League

Getty Images

Proprio lui, e proprio contro l'Arsenal. Nell'ultima giornata di Premier League ha debuttato il diciottenne, da gennaio un nuovo giocatore del Manchester United ma prima è cresciuto nelle giovanili dei Gunners.nella quale era entrato nei supplementari per Maguire (gara persa ai rigori per gli errori di Lindelof e Zirkzee). Lo United potrebbe aver trovato il difensore del futuro con un investimento di poco più di un milione, questa la cifra pagata nell'ultima sessione di mercato per prenderlo dall'Arsenal.

- IL Quando si è fatto avanti il Manchester il ragazzo non ha avuto tanti dubbi,. Heaven è un difensore centrale che può giocare anche da terzino sinistro, piede mancino e un contratto fino a giugno 2029 con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. E pensare che qualche mese fa il classe 2006 era in panchina in un Arsenal-Manchester United: sì, ma dall'altra parte, seduto vicino ad Arteta.

- L'arrivo di Heaven a gennaio fa parte di un progetto più ampio che lo United ha appena iniziato:che avrà il compito di gestire e plasmare questi giocatori per creare un nuovo ciclo. La società vuole riportare il Manchester ad alti livelli sia in Premier che in Champions League, la ricostruzione è già iniziata e Ayden Heaven può diventare uno dei protagonisti del nuovo Manchester United.