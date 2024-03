Chi è Ayyoub Bouaddi, la mezz'ala alla Rabiot che ha superato il record di Yamal

Nella vittoria esterna del Lille contro lo Sturm Graz in Conference League, l'ex allenatore della Roma Paulo Fonseca ha lanciato un sedicenne dal primo minuto:, mezz'ala che si sta alternando tra prima squadra e Under 19 dove gioca tre anni sotto età. Un talento che può giocare anche da mediano o sulla trequarti,- Non contro lo Sturm Graz, ma ancora prima: nella partita del girone contro il Klaksvík, squadra delle Isola Far Øer che nella testa di Bouaddi rimarrà impressa per sempre.. Il modo migliore per festeggiare il compleanno. In un colpo solo il ragazzo è diventato anche il giocatore più giovane in tutte le competizioni internazionali europee - superato il primato di Yamal - e l'esordiente più piccolo nella storia del Lille.- Nonostante sia giovanissimo Fonseca lo considera un giocatore pronto e l'ha inserito nelle rotazioni del centrocampo: ha giocato sia in Ligue 1 che in Conference, anche qualche presenza in Coppa nazionale e tre gare con l'Under 17 (una anche da capitano).(da regolmento, i giocatori sotto i 18 anni possono firmare per massimo tre anni), il giocatore ha gli occhi delle big europee puntate su di lui ma al momento non si è fatto avanti nessuno.- Un record per il calcio francese che in Italia è quasi utopia. Nella storia delle competizioni europee sono quattro i nostri Under 17 ad aver esordito negli anni: il più giovane in assoluto è, che nel 2010 ha debuttato in Europa League a 16 anni e mezzo nel Palermo di Delio Rossi; dietro di lui, che Conte ha lanciato in Champions League con l'Inter quando aveva 17 anni e 3 mesi.sono gli altri due: il primo aveva giocato nel 2016-17 in Champions con Allegri a 16 anni e 8 mesi, e c'è ancora la mano di Allegri dietro al debutto tra i professionisti di Bryan Cristante, inserito nel finale di Viktoria Plzen-Milan a 16 anni e 9 mesi nel 2011.