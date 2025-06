Chi è Baturina, il nuovo gioiello del Como seguito da mezza Europa

AFP via Getty Images

“Non lo sa neanche lui quanto è forte”. Risponde così Fabio Cannavaro a chi gli chiede di Martin Baturina. Con un pizzico di personalità può diventare un giocatore di alto livello. Lui l’ha allenato in Croazia nella Dinamo Zagabria,. E questo può diventare un gran colpo del Como; un acquisto alla Nico Paz, per capirci.- Cresciuto nella Dinamo da quando aveva 14 anni, con quella maglia si è messo in vetrina nel calcio europeo e più le stagioni passavano e più gli osservatori in tribuna aumentavano.. Chi ha affondato il colpo? Il Como di Mirwan Suwarso, che tra dati al pc e occhi esperti puntati sul campo prova un’altra operazione a effetto dopo aver già stupito tutti l’anno scorso.

- Martin Baturina è il classico numero 10, trequartista di fantasia che col pallone tra i piedi fa quello che vuole.. Alcuni l’avevano paragonato a Modric, il procuratore Vincenzo Cavaliere, esperto del calcio croato, in una nostra intervista di un paio d’anni fa l’aveva indicato come uno dei migliori talenti del momento.

- In cinque stagioni con la prima squadra della Dinamo Zagabria Baturina ha superato le 160 presenze tra campionato e coppe, più di 20 gol e ben 39 assist.. Oltre 35 partite in nazionale considerando anche le Under, è convocato per Euro 2024 ma contro l’Italia rimane in panchina; il primo gol e il primo assist con la maglia della Croazia arrivano entrambi nella sfida di Nations League contro la Polonia.