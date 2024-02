Chi è Beppe Bozzo, il procuratore di Bernardeschi

Francesco Guerrieri

Beppe Bozzo è uno dei pochi agenti che ha avuto la capacità di diventare il punto di riferimento di un calciatore per tutta la carriera: Simone Perrotta ha inziato con lui nella Primavera della Reggina, quando è diventato Campione del Mondo il suo procuratore era lì accanto a lui e i due non si sono mai lasciati fino al momento del ritiro. Quello che era nato come un rapporto professionale è diventata una bella amicizia. Negli anni ha gestito tanti giocatori di prima fascia come Quagliarella, Grosso, Gilardino e Cassano. Bernardeschi è ancora oggi un suo assistito, e nel mercato di gennaio ne aveva parlato con Lazio e Roma.



LAFILOSOFIA DI BOZZO - In quasi trent'anni di carriera ha fatto trasferimenti per circa un miliardo di euro, ma nella sua vita c'è un avanti e un dopo il 2015: in quell'anno ha fondato l'AGB Sport, l'agenzia dell'Avvocato Giuseppe Bozzo grazie alla quale ha potuto iniziare a fare anche intermediazioni. E allora via con Morata, Rog, Vrsaljko, Kovacic. Nella gestione del trasferimento c'è anche la cura dell'immagine del giocatore, e se possibile l'identikit del calciatore col quale vorrebbe lavorare l'agente è quello di chi ha già fatto un primo step e ha già avuto un primo procuratore. Poi arriva lui, e gli fa fare il salto.



CHI SONO I GIOCATORI GESTITI DA BEPPE BOZZO



Federico Bernardeschi

Luca Garritano

Nicolas Viola

Simone Zaza