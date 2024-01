Chi è Bergvall, il talento svedese che piace all’Inter

Beppe Marotta senza mercato non sa stare. Il dirigente dell’Inter è sempre a caccia del colpo a effetto, dell’acquisto giusto. L’occhio però è anche proiettato al futuro e ai prossimi anni, con l’obiettivo di muoversi nel presente per bloccare i migliori talenti in circolazione. Tra loro c’è lo svedese- Sul giocatore ci sono anche l’Eintracht Francoforte e il Barcellona, che prima ancora dell’Inter e del club tedesco aveva messo gli occhi sul gioiello svedese e al momento è in vantaggio. L’idea del club blaugrana è quella di prenderlo subito e lasciarlo in Svezia in prestito fino a fine stagione.- Bergvall è un regista moderno,. In Svezia sono convinti sia un gran talento, qualcuno lo paragona all’ex Lecce Hjulmand (danese) che quel vecchio volpone di Corvinò pescò per 170mila euro in Austria e due anni dopo l’ha rivenduto a 21 milioni (bonus compresi) allo Sporting Lisbona. Il ruolo è quello: un play che cerca di mettere ordine in mezzo al campo e smista palloni per i compagni.- Il 2 febbraio compirà 18 anni, ma Bergvall è già titolare fisso nel Djugarden:. Ha debuttato in Europa nel preliminare di Conference contro il Lucerna, ed è entrato nel giro dell’Under 21 svedese segnando al debutto nel 4-0 alla Moldavia.@francGuerrieri