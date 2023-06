In questi giorni il Bologna ha piazzato il primo acquisto della stagione 2023/24: Sam Beukema, difensore centrale classe '98 preso dall'Az Alkmaar. Difensore moderno, imposta a testa alta e appena trova un buco prova la verticalizzazione. 188 cm di leadership e personalità, un difensore bomber da tenere d'occhio sui calci piazzati: 15 gol tra prima e seconda divisione olandese, 4 nelle ultime due stagioni con l'Az e quest'anno anche una doppietta. Da quelle parti sono in molti a pensare che sarà la nuova spalla di van Dijk in nazionale. Il ct Koeman lo sta studiando, l'uomo mercato del Bologna Giovanni Sartori l'ha inserito già da tempo nel suo database.



BOLOGNA, E' FATTA PER BEUKEMA DALL'AZ ALKMAAR: I DETTAGLI



LA STORIA - Beukema era un'idea nata già a gennaio ma non c'erano le condizioni giuste per portarlo in Italia, appena si è aperta una strada i rossoblù ne hanno approfittato anticipando la concorrenza. A 22 anni si era già messo la fascia da capitano al braccio: ha trascinato i Go Ahead Eagles alla promozione in Eredivisie vincendo il premio come miglior giocatore del campionato. E' il 2020-21, la stagione della svolta. Quell'estate si erano fatti avanti quasi tutti i top club olandesi, ad affondare il colpo è stato l'Az Alkmaar che ha anticipato tutti prendendolo per meno di un milione.

- Titolare fisso nelle idee dell'allenatore dell'Az Jansen, quest'anno è rimasto fuori solo per un infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare anche la gara d'andata degli ottavi di Conference contro la Lazio. Sam è in rampa di lancio, sogna la maglia dell'Olanda ma senza mai dimenticare da dove è partito.con l'obiettivo di trovare giovani promettenti per la società.- L'idea del Bologna è quella di prenderlo per sostituire Soumaoro che non rientrerà prima del 2024 per una lesione del tendine rotuleo. In attesa di capire se ci saranno altri movimenti di mercato nella difesa rossoblù,. Piede destro, nell'Az gioca in una difesa a quattro ma da centrale sinistro; in caso di emergenza può adattarsi anche da braccetto in un reparto a tre. Thiago Motta lo studierà in ritiro per vedere da vicino le sue caratteristiche, Beukema è il primo rinforzo del nuovo Bologna.