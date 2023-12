Un nuovo numero 9 per la Juventus. Non a gennaio, ma in estate, quando sarà chiaro il futuro di Dusan Vlahovic. Tra i profili seguiti con grande attenzione da Cristiano Giuntolial quale è legato da un contratto in scadenza nel 2028. Un profilo poco mediatico, che nell'ultimo biennio ha dimostrato di avere grande feeling con il gol, prima in Norvegia, poi in Belgio e da luglio in Germania, alla corte di Xabi Alonso.(per per quattro mesi di fila ha vinto il premio di Rookie Of The Month), dopo le 17 reti (con 12 assist) in 51 match con l'Union Saint-Gilloise, dal quale è sbarcato la scorsa estate per 20 milioni di euro.E pensare che da piccolo l'idea era quella di sfondare in un'altra posizione del campo. Prima del salto in Europa, al Bodo-Glimt, BonifacPassava ore a guardare i video di Neymar,per rubare i segreti del mestiere. Cresciuto dai nonni, con un'educazione militare (il nonno faceva parte dell'esercito), Boniface ha rischiato di abbandonare il calcio due volte, dopo un grave infortunio e dopo la morte della mamma.: "Non facevo altro che mangiare e bere. Alcol e Red Bull, ne ero quasi dipendente".Con il tempo ha superato il doppio trauma, nell'ultimo anno è diventato uno degli attaccanti più interessanti del panorama europeo. La Germania sembra essere solo una tappa della sua carriera, all'orizzonte c'è la Serie A o la Premier League (del quale è tifoso).sta diventando un attaccante totale. Ogni giorno lavora per diventare il migliore,"I mie muscoli sono un dono di Madre Natura - ha dichiarato in un'intervista a Het Nieuwsblad -. Non amo fare pesi, non voglio diventare letargico". Per ora ha avuto ragione lui.