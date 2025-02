Getty Images

Il Verona nel mercato di gennaio si è rinforzato con l'arrivo di un nuovo centrocampista., in prestito con obbligo di riscatto che scatterà alla fine della stagione al verificarsi di determinate condizioni. Un nuovo arrivo per la squadra di Zanetti che si è rinforzata a metà campo con l'obiettivo di centrare la salvezza.- Niasse è nato in Senegal ma da piccolo si traferisce in Francia insieme alla famiglia, a 18 anni entra nelle giovanili del Lille e inizia a giocare in quarta divisione con la squadra B. Gioca titolare e nella stagione successiva totalizza anche 6 presenze e un gol in Youth League con la fascia al braccio.(3-0 finale con doppietta di Osimhen). Prima di traferirsi in Svizzera gioca anche sei mesi con il Panathinaikos in Grecia senza lasciare grandi ricordi. In tre anni con lo Young Boys vince due campioni e una coppa nazionale, gioca una ventina di partite in Champions League comprese le 5 totalizzate nella prima parte di questa stagione.

- Cheikh Niasse a Verona parte indietro rispetto ai titolari, in questi mesi Zanetti lo studierà da vicino per capire se può trovare continuità e se far scattare il riscatto. Il classe 2000 è un mediano che all'occorrenza può giocare anche qualche metro più indietro da difensore centrale, piede destro, quest'anno ha fatto anche il centrocampista centrale in un reparto a quattro.