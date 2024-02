Chi è Claudio Vigorelli, il procuratore di Zaniolo

Francesco Guerrieri

Claudio Vigorelli è un procuratore che lavora dietro le quinte, lontano dai riflettori: "Sono entrato in questo mondo in punta di piedi cercando di rimanerci con umiltà, parlare di me mi imbarazza". Schivo, riservato, alle parole preferisce i fatti e con quelli negli anni ha gestito campioni come Eto'o - l'ha fatto diventare il più pagato al mondo quando era all'Anzhi - Materazzi e Stankovic. Ma la chiave della sua carriera sono i portieri: il primo giocatore preso in procura è stato Rampulla ai tempi della Cremonese, Szczesny alla Roma tra le intermediazioni più importanti e il giocatore al quale è rimasto più legato è Christian Abbiati. La sua promozione in prima squadra e lo scudetto del '99 col Milan hanno dato una svolta alla carriera di Vigorelli.



VIGORELLI IL CONFESSORE - L'affare del secolo e l'operazione in Serie C le segue con la stessa passione, massima concentrazione per soddisfare l'assistito. Loro, i giocatori, per la sua società Vigo Global Sport Services sono al centro di tutto. Il procuratore è la loro ombra, li segue anche nei momenti extra campo creando quasi un rapporto familiare: "Faccio anche un po' da confessore per tutti". Tutti i peccati passano da lui, che ai suoi assistiti riporta spesso l'esempio di Cristian Brocchi, suo ex assistito che - secondo l'agente - è quello che più l'ha sorpreso per quanto è cresciuto negli anni. La regia della sua carriera è stata di Vigorelli, che continua a lavorare nell'ombra per valorizzare al meglio i suoi giocatori.



CHI SONO I GIOCATORI PIU' IMPORTANTI GESTITI DA CLAUDIO VIGORELLI



Nicolò Zaniolo

Wilfried Gnonto

Michael Kayode

Sebastiano Desplanches