Il piano dicontinua, si ramifica, cresce: approfondire la dirigenza, piazzare uomini di assoluta fiducia nei punti-chiave della Lazio. Dopo l'innesto diome club manager, stavolta tocca a, il nuovo "pretoriano" di Lotito. La sicurezza passerà tutta nelle sue mani.Sarà il nuovo volto della sicurezza della Lazio. E se ne intende. Ad un passo dalla meritata pensione, è arrivata la chiamata di: i due vantano un'amicizia trentennale, la proposta del n.1 della Lazio lo ha convinto, prenderà in mano la protezione di Formello, la gestione degli steward dell'Olimpico, con un occhio attento anche alla cybersecurity (il caso de Vrij insegna).stiamo raccontando uno dei massimi funzionari dello Stato per prestigio e incarichi: squadra mobile, direttore centrale della Polizia Criminale, vice direttore della Pubblica Sicurezza., un pilastro dei piani alti è quello che entra dalla porta principale di Formello.In carriera il suo nome è legato ad operazioni che sono dei veri e propriGrazie a D'Angelo, e non solo, sono stati sferrati colpi durissimi alla: nel 1975conche di fatto scoperchiò il vado di Pandora e gli intrecci del crimine organizzato romano. Non si chiamava ancora "Banda della Magliana". A Roma e non solo tutti la conoscevano, senza saperne davvero il nome. In seguito, anche grazie all'industria cinematografica e alla fortunata serie televisiva, i crimini della Banda sono stati ammantati di aura leggendaria. Vi presentiamo uno di quelli che ha contribuito a smantellarla con forza.Non solo: ha partecipato anche alla cattura dei responsabili dei famosi rapimenti. Il primo è stato sequestrato nelIl "re del caffè" era tenuto in ostaggio in un casolare vicino Grosseto: il pugno duro della polizia e dei, con più di 100 proiettili a terra, 3 morti (tra cui uno dei capi della banda), tra i rapinatori e 3 feriti gravi tra le forze di polizia. Alla fine, barba lunga e occhiaie, Belardinelli è stato liberato.- La 26enne Antonella Caponeri, praticante nello studio legale romano dello zio, era invece la figlia del direttore dell'Hilton di Roma: la polizia riuscì a liberarla in 48 ore proprio a Formello,con un espediente e a liberare con un blitz la ragazza. Ha anche contribuito alla risoluzione di un omicidio romano noto e dibattuto, complesso, quello di. All'allora capo della Squadra mobile Nicolò D’Angelo e al commissario Francesca Monaldi la supertestimone Lipari spiega come si sono mossi i complici dell'omicidio, cosa è successo anche dopo lo sparo che uccide la studentessa nel cortile della Sapienza.Un lavoro lungo, complesso, uno scavo nella memoria frammentaria della testimone che convince gli inquirenti della freddezza dell'omicida, inizialmente, poi del colpo sparato per errore.una mole immensa di fatica e sudore per arrivare a ricostruire una frammentaria verità, difficile, andando parzialmente a riscattare la lunga lista di clamorosi ed insoluti omicidi di donne nella capitale.L'ultima firma prestigiosala mette sull'arresto di. Il 28 febbraio ha ultimato i suoi incarichi di vice direttore generale della Pubblica Sicurezza e di direttore centrale della Polizia Criminale, dopo una lunghissima e onorata carriera tra Mobile, Antimafia, Questura.Dalla carriera al ruolo alla Lazio: Lotito gli ha chiesto di prendere in mano la sicurezza dell'Olimpico. Sa benissimo che,Una barriera, come in Games of Thrones, a difesa della Lazio e di Lotito. Già, le barriere: una frattura quasi insanabile tra società romane e tifo organizzato.: magari, tra le altre innumerevoli novità, è anche, di recente saliti agli onori, o disonori, della cronaca per il coro razzista contro Bakayoko. Le malelingue sussurrano di una pensione dorata ad un, ma forse c'è molto altro, e di più, sotto. Un innesto di valore che contribuisce alla campagna acquisti-ombra per portare profili di peso nella Lazio, finalmente tolta da una certa idea di "società di famiglia". D'Angelo contribuirà a prevenireche hanno causato e continuano a creare pustole d'illegalità nel mondo del calcio. Uno dei pilastri dello Stato ora difenderà la Lazio, entra direttamente in organigramma. C'è di nuovo uno sceriffo in città, e la stelletta se l'è guadagnata sul campo: sono tutti avvertiti,