Chi è De Cuyper: il possibile erede di Theo Hernandez al Milan

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Il futuro dipotrebbe essere lontano dal Milan. Le prestazioni del terzino francese in questa stagione non stanno convincendo la dirigenza del club di via Aldo Rossi, che in estate potrebbe decidere di sacrificare l’ex Real Madrid, anche a fronte del contratto in scadenza nel 2026. In caso di partenza di Theo, il management rossonero dovrebbe trovare un degno sostituto., 24enne nazionale belga e in forza al Bruges, che ha di recente eliminato l’Atalanta in Champions League. Parliamo di un terzino che i rossoneri hanno già potuto visionare da vicino in occasione della sfida di Champions dello scorso ottobre.

- Nato a Knokke-Heist il 22 dicembre del 2000, Maxime De Cuyper cresce nel settore giovanile del Bruges, che lo fa debuttare in prima squadra il 20 febbraio 2020 in Europa League. Prima di affermarsi con la maglia nerazzurra, il belga si trasferisce, dove colleziona 64 presenze, condite da. Nell’estate 2023 fa ritorno al Bruges e ne diventa un punto fermo. Oltre a un’ottima spinta offensiva, De Cuyper è migliorato molto anche in fase difensiva. Sotto contratto fino a giugno 2028 con il Club Brugge, che chiedeper il suo cartellino. Sulle sue tracce vengono dati anche altri club come Arsenal, West Ham e Juventus.